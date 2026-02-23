Прокуратура Заводского района Кемерово направила в суд уголовные дела о незаконном проведении азартных игр

Прокуратура Заводского района г. Кемерово утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жительниц. Они обвиняются по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр).

По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2025 года обвиняемые выполняли функции администратора и кассира в незаконно организованном игорном заведении, действовавшем в помещении на проспекте Ленина в городе Кемерово. Азартные игры проводили с использованием телевизионных приставок, подключенных к сети «Интернет».

Противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по г. Кемерово. Игровое оборудование, денежные средства и другие предметы, используемые для совершения преступления, были изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Заводский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области