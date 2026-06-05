Прокуратурой Кузбасса организована проверка по факту пожара, в котором погиб ребенок
3 июня 2026 года при тушении пожара в доме на ул. Молодежная в селе Таловка Яшкинского муниципального округа обнаружено тело 10-летнего мальчика.
По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, соблюдения противопожарных норм и правил, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
Кроме того, надзорное ведомство поставило на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия следственными органами.
Фото: Пресс-служба прокуратуры области
05/06/2026