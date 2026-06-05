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Режим НМУ продлен в Кузбассе до 7 июня

В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, с 18 часов 5 июня 2026 г. до 18 часов 7 июня 2026 г. на территории городских и сельских поселений Кемеровской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

 Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса

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Экология
kuzbassnews.ru
05/06/2026
Общество
Экология
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