Режим НМУ продлен в Кузбассе до 7 июня

В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.



По информации Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, с 18 часов 5 июня 2026 г. до 18 часов 7 июня 2026 г. на территории городских и сельских поселений Кемеровской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса