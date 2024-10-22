Росгвардейцы благодаря смелости новокузнечанки оперативно задержали злоумышленника, вторгшегося в чужое жилье

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который может быть причастен к проникновению в квартиру пенсионерки.

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал о противоправных действиях в одном из многоквартирных домов на улице Тореза. В квартире 63‑летней заявительницы росгвардейцы задержали 38-летнего жителя Калтана с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина воспользовался открытым окном на балконе первого этажа и проник в квартиру пенсионерки. Женщина проснулась, сообщила о незваном госте в полицию и до приезда стражей правопорядка удерживала злоумышленника, который пытался скрыться.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия