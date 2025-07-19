Росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка во время проведения Крестного хода в Белове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность во время проведения крестного хода в городе Белово.

Мероприятие прошло в честь Святых новомучеников и исповедников Российских, пострадавших в годы гонений, и было приурочено к 107-й годовщине трагической гибели императора Николая II, членов его семьи и приближённых. Около 250 участников прошли крестным ходом по улицам города. Духовное шествие началось у Храма Вознесения Христова и завершилось у часовни Покрова Божией Матери.

В целях недопущения правонарушений и обеспечения безопасности граждан по периметру маршрута были выставлены наряды вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники ведомства следили за соблюдением общественного порядка, координировали действия с представителями других силовых структур и оказывали необходимую помощь участникам мероприятия.

Мероприятие прошло без происшествий. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Фото: Росгвардия