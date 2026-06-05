Росгвардейцы обследовали снаряд, обнаруженный новокузнечанином в гараже

В Новокузнецке специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу обследовали подозрительную находку, обнаруженную на территории гаражного кооператива.

Сообщение о находке поступило правоохранителям от местного жителя, который сообщил, что во время разбора вещей в купленном гараже обнаружил неизвестный предмет, схожий со снарядом. Для проверки информации на место незамедлительно выдвинулись саперы Росгвардии. В ходе обследования взрывотехники ОМОН «Рубеж» установили, что найденным предметом является 40-мм бронебойный подкалиберный оперённый снаряд без взрывчатых веществ, не представляющий угрозы.

Саперы передали находку правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении предметов, внешне похожих на боеприпасы или взрывные устройства, необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, не трогать находку и не предпринимать попыток её самостоятельного перемещения. Соблюдение этих правил позволяет избежать возможных негативных последствий и обеспечить безопасность окружающих.

Фото: Росгвардия