Росгвардейцы пришли на помощь новокузнечанке из-за буйного сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, причинившего побои своей сожительнице.

В утреннее время росгвардейцы получили сигнал о необходимости пресечения противоправных действий в многоквартирном доме на улице Челюскина. В квартире 42-летней заявительницы стражи правопорядка задержали предполагаемого обидчика. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного застолья между сожителями возник словесный конфликт. В результате ссоры мужчина ударил женщину в живот и по лицу. Горожанка обратилась за помощью к правоохранителям, на сигнал которых оперативно прибыл экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия