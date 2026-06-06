Росгвардейцы задержали нарушительницу общественного порядка в кемеровской больнице

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, которая нарушала режим работы медицинского учреждения.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги, поступившему из городской больницы. На месте инцидента стражи правопорядка обнаружили посетительницу, которая вела себя неадекватно. Для выяснения обстоятельств экипаж Росгвардии задержал 51-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанная гражданка на фоне нетрезвого состояния повела себя неадекватно после прохождения обследования. Женщина стала конфликтовать с работниками больницы, выражаться грубой нецензурной бранью и создавать угрозу для окружающих. Опасаясь дальнейшего развития ситуации, работники учреждения нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия