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Росгвардейцы задержали очередного похитителя сыра из торговой точки

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который скрылся из торговой точки с неоплаченной сырной продукцией.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Горняцкой стражи правопорядка обнаружили и задержали горожанина, подходящего под описание на предполагаемого виновника. Им оказался 42-летний местный житель.

По предварительной информации, ранее судимый гражданин в торговой точке сложил в свой пакет несколько упаковок сыра на сумму около 3 000 рублей. С молочной продукцией мужчина проследовал к выходу, миновав кассовую зону без оплаты товара.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
25/10/2024
Происшествия
Анжеро-Судженск

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