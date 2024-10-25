Росгвардейцы задержали очередного похитителя сыра из торговой точки

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который скрылся из торговой точки с неоплаченной сырной продукцией.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Горняцкой стражи правопорядка обнаружили и задержали горожанина, подходящего под описание на предполагаемого виновника. Им оказался 42-летний местный житель.

По предварительной информации, ранее судимый гражданин в торговой точке сложил в свой пакет несколько упаковок сыра на сумму около 3 000 рублей. С молочной продукцией мужчина проследовал к выходу, миновав кассовую зону без оплаты товара.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия