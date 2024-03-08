Росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью своей сожительнице

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который из-за расставания повредил ухо своей возлюбленной.

В ночное время росгвардейцы оперативно прибыли на сигнал совершении противоправных действий к многоквартирному дому. На адресе стражи правопорядка задержали 37-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который может быть причастен к нанесению телесных повреждений своей сожительнице.

По предварительной информации, задержанный мужчина якобы на фоне расставания с возлюбленной сорвал с нее серьгу, повредив мочку уха. Для пресечения насилия новокузнечанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия