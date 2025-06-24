Росгвардейцы задержали похитителя более 20 упаковок молочной продукции из супермаркета

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал похитителя сливочного масла, пришедшего в супермаркет за «добавкой».

В дневное время работник супермаркета на улице Косыгина нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, когда в магазин зашёл предполагаемый злоумышленник. На место оперативно прибыл экипаж войск правопорядка, задержавший для выяснения обстоятельств 43-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее в торговой точке задержанный мужчина сложил в пакет 23 упаковки сливочного масла на сумму свыше 3 000 рублей, после скрылся без оплаты товара. Предполагаемого похитителя узнали работники, когда мужчина пришел в магазин на следующий день.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

Фото: Росгвардия