Росгвардейцы задержали похитителя коробки с кофе из сетевого супермаркета

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек попытку хищения неоплаченного товара из городской торговой точки.

В дневное время сотрудники войск правопорядка прибыли по сигналу о противоправных действиях к супермаркету, расположенному на улице Суворова. На месте работники магазина указали на мужчину, которого остановили при попытке скрыться с похищенным товаром. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали горожанина.

По предварительной информации, 39-летний мужчина взял с торгового стеллажа несколько банок кофе общей стоимостью более 3 000 рублей, сложил их в картонный поддон и попытался покинуть магазин без оплаты. Противоправные действия были своевременно выявлены персоналом торговой точки, после чего информация была передана правоохранительным органам.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого за аналогичное преступление мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

27/02/2026
