Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в хищении золотых украшений у бывшей сожительницы

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который может быть причастен к хищению украшений у бывшей возлюбленной.

В вечернее время экипаж Росгвардии получил сообщение о предполагаемом имущественном преступлении в частном доме 58-летней горожанки. Прибыв в переулок Ульяновский, росгвардейцы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, на которого указала заявительница. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 52-летнего местного жителя.

По предварительной информации, злоумышленник, находясь в гостях у бывшей сожительницы, воспользовался моментом, когда женщина вышла из комнаты, и похитил из её сумки золотые серьги. После обнаружения пропажи потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Вскоре мужчина вернулся в её дом, где был задержан прибывшим нарядом Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства и установления местонахождения похищенного росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.  Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.

 

08/08/2025
