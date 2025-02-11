Росгвардейцы задержали предполагаемую серийную похитительницу товаров из супермаркетов

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемую горожанку, которая может быть причастна к серии хищений из городских магазинов.

Утром во время патрулирования на улице Мира росгвардейцы заметили прохожую, схожую с приметами из ориентировки. Стражи правопорядка остановили ее для проверки личности, в ходе которой выяснилось, что 43-летняя местная жительница находится в розыске по подозрению в серии имущественных преступлений.

По предварительной информации, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности женщина вновь пришла в один из супермаркетов, где положила в пакет упаковку замороженной мясной продукции. Не оплатив товар, она прошла мимо кассы и покинула магазин.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную инициаторам розыска.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия