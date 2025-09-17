Росгвардейцы задержали женщину, которая может быть причастна к нападению с ножом на сожителя

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли бытовой конфликт, в результате которого пострадал мужчина. Потерпевший был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с ножевым ранением.

Ночью росгвардейцы выехали по сигналу о противоправных действиях к одному из многоквартирных домов на улице Металлистов. В квартире они обнаружили 43-летнего мужчину с ножевым ранением и задержали его 26-летнюю сожительницу, которая может быть причастна к совершению нападения на гражданина.

По предварительным данным, между парой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла удар в туловище оппонента. Мужчина обратился в экстренные службы за помощью, на сигнал которого прибыла бригада медиков и наряд Росгвардии.

Задержанную росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия