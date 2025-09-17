Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали женщину, которая может быть причастна к нападению с ножом на сожителя

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли бытовой конфликт, в результате которого пострадал мужчина. Потерпевший был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с ножевым ранением.

Ночью росгвардейцы выехали по сигналу о противоправных действиях к одному из многоквартирных домов на улице Металлистов. В квартире они обнаружили 43-летнего мужчину с ножевым ранением и задержали его 26-летнюю сожительницу, которая может быть причастна к совершению нападения на гражданина.

По предварительным данным, между парой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла удар в туловище оппонента. Мужчина обратился в экстренные службы за помощью, на сигнал которого прибыла бригада медиков и наряд Росгвардии.

Задержанную росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
kuzbassnews.ru
17/09/2025
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus