Росгвардейцы задержали злоумышленника, совершившего серию хищений из торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал серийного похитителя товара из супермаркета.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к сетевой торговой точке на улице Терешковой. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили разыскиваемого молодого человека и задержали его для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 19-летний местный житель.

По предварительной информации, ранее кемеровчанин в течение двух дней пронес под одеждой неоплаченные продукты питания и шесть бутылок вина на общую сумму около 4 000 рублей с целью дальнейшей перепродажи. При очередном появлении похитителя, работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия