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Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного бывшего сожителя

В городе Новокузнецк экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении 33-летней местной жительницы.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о нападении на новокузнечанку к многоквартирному дому на улице Воробьева. На месте происшествия стражи правопорядка успокоили и задержали 25-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного застолья с новокузнечанкой мужчина стал вести себя агрессивно. Когда женщина попыталась покинуть жилище, злоумышленник схватил горожанку, в результате чего та упала и повредила ногу. Когда мужчине удалось завести гражданку обратно в квартиру, новокузнечанка обратилась к правоохранителям за помощью.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/02/2024
Происшествия
Новокузнецк
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