Росгвардейцы защитили новокузнечанку от нетрезвого сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, ударившего свою сожительницу из-за недовольства по поводу замечаний о его нетрезвом состоянии.

Днём сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 35-летней местной жительницы в многоквартирный дом на улице Климасенко. На месте происшествия стражи правопорядка задержали мужчину, который мог причинить хозяйке жилища телесные повреждения.

По предварительной информации, у 39-летнего местного жителя на фоне злоупотребления спиртным произошла ссора с сожительницей. Вернувшись с работы и обнаружив его в нетрезвом виде, женщина высказала недовольство, после чего мужчина мог нанести ей несколько ударов кулаком по лицу. Для обеспечения своей безопасности пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям, которые оперативно отреагировали на сигнал.

Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

19/09/2025
