Росгвардия и общественные организации обсудили развитие патриотического воспитания в Кузбассе

В областном центре состоялся круглый стол, на котором офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу капитан Антон Ожиганов, координатор «Движение первых» Ирина Кирьянова и лектор Российского общества «Знание» Михаил Рудаков обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи.

На встрече были рассмотрены инициативы по организации уроков мужества с участием сотрудников и военнослужащих Росгвардии, в том числе с использованием интерактивных выставок. Особое внимание уделили подготовке мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Патриотическое воспитание молодежи - это не просто важная задача, а наша общая ответственность. Уроки мужества и исторические проекты помогают молодому поколению осознать значимость подвига наших предков и сохранить память о героическом прошлом», - отметил капитан Антон Ожиганов.

Участники круглого стола договорились о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных инициатив, направленных на укрепление патриотических ценностей среди молодежи.

Фото: Росгвардия