Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардия и общественные организации обсудили развитие патриотического воспитания в Кузбассе

В областном центре состоялся круглый стол, на котором офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу капитан Антон Ожиганов, координатор «Движение первых» Ирина Кирьянова и лектор Российского общества «Знание» Михаил Рудаков обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи.

На встрече были рассмотрены инициативы по организации уроков мужества с участием сотрудников и военнослужащих Росгвардии, в том числе с использованием интерактивных выставок. Особое внимание уделили подготовке мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Патриотическое воспитание молодежи - это не просто важная задача, а наша общая ответственность. Уроки мужества и исторические проекты помогают молодому поколению осознать значимость подвига наших предков и сохранить память о героическом прошлом», - отметил капитан Антон Ожиганов.

Участники круглого стола договорились о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных инициатив, направленных на укрепление патриотических ценностей среди молодежи.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
14/02/2025
Образование
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus