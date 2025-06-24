Росгвардия обеспечила безопасность на Чемпионате России по мотоспорту и соревнованиях по пауэрлифтингу в Кузбассе
В минувшие выходные в Кузбассе прошли масштабные спортивные мероприятия, охрану которых обеспечили региональные подразделения Росгвардии.
На территории спортивного комплекса «Люскус» в Кемерове состоялись соревнования по мотокроссу в рамках Чемпионата России и первенства Кузбасса. Более 150 спортсменов из разных регионов страны продемонстрировали мастерство в дисциплинах, включающих прыжки на брёвнах и скоростное маневрирование.
В Белове на базе ФОК «Металлург» прошёл чемпионат Кузбасса по пауэрлифтингу, в котором приняли участие как опытные атлеты, так и молодые тяжелоатлеты. Многие из них выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.
Сотрудники Росгвардии обеспечивали непосредственную охрану спортивных площадок, следили за соблюдением безопасности и предотвращали возможные нарушения. Спортивные мероприятия прошли без происшествий.
Фото: Росгвардия