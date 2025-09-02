Росгвардия обеспечила охрану правопорядка в образовательных учреждениях Кузбасса в День знаний

В Кузбассе сотрудники региональных подразделений Росгвардии приняли комплекс мер по обеспечению безопасности и правопорядка в образовательных учреждениях в преддверии и во время проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний.

Накануне сотрудники ОМОН Росгвардии провели обследование образовательных объектов, проверив территории и помещения на предмет безопасности. Дополнительно сотрудники лицензионно-разрешительной работы организовали инструктажи с работниками частных охранных организаций, напомнив о порядке действий в случае внештатных ситуаций.

Специалисты подразделений вневедомственной охраны проверили техническую защищённость образовательных объектов, а также работоспособность кнопок экстренного вызова наряда Росгвардии.

В день проведения торжественных линеек сотрудники вневедомственной охраны осуществляли охрану общественного порядка в 18 населённых пунктах региона. В мероприятиях приняли участие более 218 тысяч учащихся.

Благодаря проведённым мерам и слаженным действиям сотрудников Росгвардии и взаимодействующих органов нарушения общественного порядка в ходе торжеств не допущены.

Фото: Росгвардия