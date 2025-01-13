Росгвардия обеспечила правопорядок на матче Чемпионата России по хоккею с мячом в Кузбассе

В Кемерове прошел первый матч XXXIII Чемпионата России по хоккею с мячом. В Ледовом дворце «Кузбасс» собрались около 2 000 зрителей, которые смогли спокойно поддержать свои команды благодаря работе сотрудников Росгвардии.

Для обеспечения порядка и безопасности на мероприятии были задействованы сотрудники ОМОН «Оберег» и вневедомственной охраны. Росгвардейцы заранее подготовились к игре между командами «Кузбасс» и «Старт» из Нижнего Новгорода, а во время матча следили за ситуацией на трибунах и в помещениях дворца.

Мероприятие прошло без инцидентов, и зрители смогли насладиться игрой в комфортной обстановке.

Фото: Росгвардия