Росгвардия усиливает меры безопасности в школах Кузбасса в преддверии учебного года

В преддверии нового учебного года сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу продолжают проводить мероприятия по оценке уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений региона. Одной из проверенных стала школа №45 города Кемерово.

На территории учебного заведения специалисты вневедомственной охраны Росгвардии осмотрели техническое оснащение системы безопасности, включая камеры видеонаблюдения, устройства тревожной сигнализации и рамки металлодетекторов. Также проведены разъяснительные инструктажи с сотрудниками школы по действиям в случае внештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий.

Кроме того, были проведены практические тренировки с участием групп задержания по моделированию различных сценариев угроз. Подобные мероприятия позволяют отработать алгоритмы взаимодействия силовых структур с персоналом образовательного учреждения.

«Объект новый и хорошо оснащён: функционируют системы контроля доступа, видеонаблюдения, оповещения при террористической угрозе, а также установлены тревожные кнопки. Школа соответствует установленным требованиям, – отметил заместитель начальника комплексной защиты объектов управления вневедомственной охраны Росгвардии. - Проверки образовательных учреждений начались в середине июля и завершатся к 8 августа. За этот период планируется обследовать около 800 школ по всему региону».

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
08/08/2025
