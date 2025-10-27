Россельхознадзор информирует участников ВЭД, заинтересованных в поставках соевого шрота в Китай

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что при проведении 13-го заседания Российско – Китайской Постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции разрешен экспорт пищевого соевого шрота (белый лепесток) из всех регионов Российской Федерации.

Предприятиям по производству, переработке и хранению пищевых продуктов нужно самостоятельно зарегистрироваться в китайской системе ИС «CIFER». После получения китайского регистрационного номера со стороны Главного таможенного управления Китайской Народной Республики компания может экспортировать продукцию. Срок действия регистрации составляет 5 лет. Код ТН ВЭД пищевого соевого шрота: 2304001000 и 2304009000.

Список вредных организмов соевого, рапсового, подсолнечного шрота, жмыха, имеющих карантинное значение для Китайской Народной Республики, указаны в приложении к протоколу о фитосанитарных требованиях к соевому, рапсовому, подсолнечному шротам/жмыхам, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику от 05 июня 2019 года.

Вся информация, касающаяся регистрации в системе «CIFER», а также полный перечень продукции с указанием HS/CIQ кодов находятся на официальном сайте Россельхознадзора www.fsvps.ru в разделе «Экспорт/Импорт/Китай/Экспорт зерна по ссылке.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться за консультацией к специалистам отдела государственного фитосанитарного надзора в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по следующим контактным телефонам:

— в Новосибирске — 8 (383) 346-56-28;

— в Томске — 8(3822) 26-22-24;

— в Кемерово — 8(3842)36-15-80.