Россельхознадзор оформил документы на партию кузбасского мороженого для экспорта в Монголию

24 февраля в Кемерово инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил необходимые документы для отгрузки в Монголию второй в 2026 году партии мороженого объемом 10,2 т.

Таким образом, с начала года уже 24,2 т лакомства, произведенного аттестованным Службой предприятием, прошли документарный и лабораторный контроль в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Успешное подтверждение качества и безопасности стало основанием для оформления ведомством экспортного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что продукция подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и Монголии.

Перевозка мороженого до места назначения предусмотрена автомобильным транспортом в сопровождении ветеринарного сертификата формы 5d.

02/03/2026
