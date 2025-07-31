Россельхознадзор предостерег кузбасского сельхозпроизводителя за несоблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при выращивании ячменя

21 июля 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел мероприятие без взаимодействия с хозяйствующим субъектом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований при применении пестицидов и агрохимикатов на территории Гурьевского района Кемеровской области — Кузбасса. Работа проведена в рамках мониторинга сведений, внесённых во ФГИС «Сатурн» производителями сельскохозяйственной продукции.

В результате анализа сведений за 2024 год и истекший период 2025 года выявлено нарушение регламента применения пестицидов, в связи с проведением в июне прошлого года обработок посевов ячменя гербицидом Формуляр, КЭ.

Ведомство отмечает, что данный гербицид применялся на посевах в дозировке 0,826 л/га, что согласно Государственного каталога применения данных гербицидов не разрешено на ячмене в указанной дозировке.

Таким образом, аграрий допустил нарушение требований части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило хозяйствующему субъекту предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.