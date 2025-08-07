Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор сертифицировал отгрузку из Кузбасса почти 120 тысяч тонн зерна и продуктов переработки зерна

С января по июль 2025 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку 109,8 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем проинспектированной ведомством продукции увеличился на 35%.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследований в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты экспертиз подтвердили соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

Так, 78% объема, или 85,4 тыс. т, составили партии семян рапса для промышленной переработки, которые были направлены в Калининград.

Еще 7,9 тыс. т семян рапса экспортированы в Республику Беларусь, а 8,6 тыс. т зерна пшеницы продовольственной и 0,2 тыс.т сои в Республику Казахстан.

Также ведомством были оформлены фитосанитарные сертификаты на партии гороха (3,1 тыс. т), ячменя (3,1 тыс. т), овса (0,8 тыс.т.) и гречихи (0,7 тыс.т.) в Китайскую Народную Республику.

Кроме того, 9,6 тыс. т составили продукты переработки зерна (мука и отруби пшеничные, крупа манная), импортерами которой стали Азербайджан, Китай, КНДР, Монголия, Киргизия, ОАЭ и Казахстан.

Общество
kuzbassnews.ru
07/08/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus