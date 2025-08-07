Россельхознадзор ведет с аграриями Кузбасса активную профилактическую работу в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

За семь месяцев 2025 года специалисты Россельхознадзора провели на территории Кемеровской области – Кузбасса 51 профилактический визит с целью предупреждения правонарушений в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Мероприятия состоялись для сельхозтоваропроизводителей по месту осуществления деятельности, а также с помощью мобильного приложения «Инспектор». Аграрии были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности либо принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица исходя из присвоенной категории риска.

Наряду с информированием и консультированием одной из превентивных мер, применяемой ведомством, является объявление предостережений на основе анализа информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов – ФГИС «Сатурн».

Так, с января по июль 2025 года благодаря сведениям ФГИС «Сатурн» выявлено 55 нарушений обязательных требований части 5 статьи 15.2 Федерального закона №109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а именно, невнесение или несвоевременное внесение сведений в информационную систему. В этой связи, хозяйствующим субъектам, допустившим нарушение законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, объявлены предостережения.