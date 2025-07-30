Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца лекарственного ветпрепарата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельной серии лекарственного средства «Мазь ихтиоловая 10% и 20%» производства ООО Фирма «БиоХимФарм» (Владимирская область) по показателю «Количественное определение анализируемого параметра (Массовая доля ихтиола)».

В этой связи на основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота серии 8 со сроком годности до 12.2026 года данного лекарственного препарата для ветеринарного применения.

В случае обнаружения на территории Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по соответствующим телефонам: 8 (383) 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (384) 234-99-07, или через электронную приемную, расположенную по ссылке.

Справочно:

«Мазь ихтиоловая 10% и 20%» является мазью для наружного применения, назначается для лечения заболеваний кожи у животных, кроме кошек (10%: ожоги, раны, экземы, дерматиты; 20%: фурункулез, пиодермии, заболевания копыт и копытец).