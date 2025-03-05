Руководитель Комиссии УТ МВД России по СФО провел прием граждан в Белове

В рамках инспектирования деятельности ЛО МВД России на станции Белово руководитель Комиссии, главный инспектор Инспекции УТ МВД России по СФО полковник внутренней службы Галина Замешаева провели личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции линейного отдела.

Мероприятие прошло в формате общественной приемной, в работе которой также участвовали врио начальника линейного отдела подполковник полиции Сергей Косенко, Беловский транспортный прокурор советник юстиции Сергей Кривошеин и член общественного совета Николай Кутко. Личный прием дал возможность жителям и гостям Белово напрямую обратиться к представителям окружного управления транспортной полиции. Участникам общественной приёмной поступили предложения от граждан в сфере охраны общественного порядка на объектах железнодорожного транспорта, в том числе по привлечению к этой деятельности активной молодежи из числа учащихся. С представителями ОАО «РЖД» состоялось обсуждение мер безопасности и предупреждения вмешательств в работу транспортной инфраструктуры. Поступившие предложения будут изучены, а всем обратившимся на приём – даны ответы в установленном порядке.

Фото: ЛО МВД на транспорте