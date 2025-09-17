РУСАЛ поможет юным кузбассовцам выбрать профессию

РУСАЛ подвел итоги открытого грантового конкурса социальных проектов. Компания поддержит 17 проектов, направленных на улучшение качества жизни людей и развитие населенных пунктов России.

Напомним, «Устойчивые города РУСАЛа» – это грантовый конкурс для некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы. Проект был запущен Центром социальных программ компании в 2023 году в рамках реализации корпоративной Стратегии социальных инвестиций. Ориентиры для социальной политики РУСАЛа задал еще в 2000-х при основании алюминиевой компании Олег Дерипаска, который всегда подчеркивал, что условия жизни в городах ответственности РУСАЛа должны быть не хуже, чем в мегаполисах. Это касается не только доходов и карьерных перспектив, но и возможностей в сфере образования, здравоохранения, услуг, проведения досуга.

В основе содержательной базы грантового конкурса – методика Индекса устойчивого развития городов ответственности РУСАЛа. Это аналитический инструмент, позволяющий оценивать привлекательность городов для жизни и работы, выявлять требующие повышенного внимания сферы, а также анализировать эффективность инвестиций и уже реализованных проектов. С учетом Индекса были определены география и основные направления конкурса — «Образование», «Общество», «Достойный досуг».

Всего на конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» в 2025 году было подано 230 заявок. В конкурсе приняли участие 218 организаций, 164 из них – впервые. В результате проведения независимой экспертизы проектов, были отобраны 59 инициатив. А уже по итогам публичной защиты выбраны 17 проектов, которые получат поддержку на общую сумму почти 50 млн рублей.

В Новокузнецке РУСАЛ профинансирует создание инновационного интерактивного музея с мобильными комплексами «PROфессия: Твой выбор в Кузбассе!», который станет площадкой для популяризации рабочих профессий через современные технологии (VR-симуляции, геймификация) среди детей и подростков 10-17 лет.

В нем будет зонированное пространство с тематическими зонами, отражающими ключевые отрасли региона: «Металлургия: Огненное сердце Кузбасса», «Шахта 4.0», «Железная дорога: Стальные магистрали» и социально-адаптационная зона «Лаборатория самостоятельности» для подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках музея планируется проведение образовательных мероприятий: квестов («PRO-квест: Включи город!»), дней наставничества с молодыми специалистами, интерактивных шоу с VR-технологиями, семейных «PROF-выходных», а также конкурсов «Стань героем Кузбасса!» и «Битва профессий». Мобильные комплексы «PROF-чемодан», оснащенные VR-станциями, тактильными макетами и интерактивными играми, обеспечат выездные мероприятия в школы и социальные учреждения, особенно в удаленные районы.

«РУСАЛ содействует развитию территорий своей ответственности, потому что благоустройство городов и повышение качества жизни - важная часть нашей стратегии устойчивого развития. Интерес к участию в грантовом конкурсе растет - значит, нам вместе удается формировать социально-ответственное и активное сообщество в городах, где живут и работают наши сотрудники» - сообщил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Андрей Терентьев.

«Проект «PROфессия: Твой выбор в Кузбассе!» соответствует стратегии развития региона и нацпроекту «Молодежь и дети», укрепляя экономику региона через подготовку квалифицированных кадров. РУСАЛ поддерживает грантами инициативы, важные для благополучия людей: это повышение качества образования и формирование инклюзивной среды, расширение возможностей достойного досуга и создание новых общественных пространств, - отметил председатель Правительства Кузбасса Андрей Панов.

