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Ряд масштабных хоккейных матчей прошли в Кузбассе под контролем Росгвардии

В городах Кемеровской области прошли несколько хоккейных матчей всероссийского уровня. Сотрудники подразделений Росгвардии Кузбасса были привлечены к охране общественного порядка на территории хоккейных соревнований. За ходом игр следили более трех тысяч кузбассовцев.

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Рубеж» обеспечили контроль в досмотровых зонах на «Арене кузнецких металлургов», где прошли матчи молодежной и высшей хоккейной лиги, а также прилегающей территории. На льду против кузбасских команд выступили гости из Нефтекамска и Ярославля. Стражи правопорядка не допустили проноса запрещенных предметов, а также обеспечили безопасность зрителей на трибунах.

Кроме того, в Кемерове прошел домашний для команды «Кузбасс» матч против «СКА Уральского трубника» из Первоуральска в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом. За общественным порядком в ледовом дворце «Кузбасс» проследили сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Оберег». Маршруты патрулирования групп задержания Росгвардии были приближены к месту проведения хоккейного турнира.

Благодаря грамотным и слаженным действиям правоохранителей поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Нарушений и происшествий не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
11/11/2024
Спорт
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