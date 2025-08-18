С 1 сентября 2025 года юридическим лицам не нужно ежегодно подтверждать основной вид экономической деятельности в Отделении СФР по Кемеровской области

С 1 сентября этого года меняются правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска (ОКВЭД). Изменения коснутся 31 тысячи страхователей Кузбасса.

Работодатели ежегодно уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний исходя из страхового тарифа, который устанавливает Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу. Размер взносов зависит от класса профессионального риска, присвоенного основному виду деятельности организации.

Сейчас действует порядок, согласно которому страхователи обязаны ежегодно до 15 апреля предоставлять в региональное Отделение СФР документы для подтверждения основного вида деятельности. После подтверждения основного вида деятельности Отделение Соцфонда по Кузбассу устанавливает индивидуальный тариф страховых взносов, который соответствует уровню профессионального риска в компании. В 2025 году в региональном Отделении СФР подтвердили основной вид экономической деятельности 23 тысячи кузбасских страхователей.

С 1 сентября 2025 года организациям больше не нужно ежегодно подтверждать основной вид деятельности в Отделении Соцфонда по Кемеровской области (кроме обособленных подразделений юридического лица, зарегистрированных как самостоятельные страхователи, – для них порядок подтверждения остается прежним). Тариф будет определяться на основе актуальных данных из ЕГРЮЛ или ЕГРИП об основном виде деятельности по состоянию на 15 апреля текущего года. Если основной вид деятельности изменился, до 1 мая специалисты регионального Отделения Социального фонда России уведомят страхователя об установленном ему с начала года размере страхового тарифа.

Консультацию по вопросам обязательного пенсионного и социального страхования можно получить по единому региональному номеру телефона контакт-центра для страхователей: 8 (3842) 77-67-36. Режим работы: понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30 (без перерыва на обед). Свои вопросы можно задать и в телеграм-чате «Кузбасс СФР_страхователи» https://t.me/osfr052

