С января по август 2025 года на территорию Кузбасса поступило 5 480,7 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем продукции, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан (4 713,9 т). При этом более трети объема казахстанских поставок занимают партии с луком репчатым (1 468 т). Кроме того, для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу пересекли партии с морковью (300 т), огурцами (613 т), капустой (529 т), томатами (241 т), арбузами (1 016 т), дынями (512 т) и яблоками (35т).

Также продукция в объеме 767 т поступила в регион из Республики Кыргызстан. Это продукты «борщевого набора» – морковь (344 т), лук репчатый (154 т), капуста (90 т), картофель (80 т), свекла (15 т), а также партии со свежей ягодой (35 т), абрикосами сушеными (44 т), персиками (2 т) и редькой (3 т).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в подконтрольной Россельхознадзору продукции карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 288 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.