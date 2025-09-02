Шесть нелегальных перевозчиков выявлены транспортными полицейскими на привокзальной площади в Кемерове

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с коллегами Госавтоинспекции по Кемеровской области – Кузбассу провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный таксист», направленное на пресечение правонарушений и преступлений в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

В ходе рейда транспортные полицейские проверили 110 автомобилей. По итогам проверки выявлены шесть правонарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы, предусмотренные частью 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения).

Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России