Шесть нелегальных перевозчиков выявлены транспортными полицейскими на привокзальной площади в Кемерове

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с коллегами Госавтоинспекции по Кемеровской области – Кузбассу провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный таксист», направленное на пресечение правонарушений и преступлений в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. В ходе рейда транспортные полицейские проверили 110 автомобилей. По итогам проверки выявлены шесть правонарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы, предусмотренные частью 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения).  Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

02/09/2025
