С компании-перевозчика в пользу гражданина, пострадавшего в результате ДТП, взыскана компенсация причиненного морального вреда

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Новокузнецка провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в марте 2025 года в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса был травмирован местный житель. Мужчина убирал территорию учреждения, когда неожиданно был сбит колесом, отлетевшим от проезжающего мимо пассажирского автобуса «Volgabus». В результате инцидента гражданин получил травмы головы.

Потерпевший длительное время проходил лечение, был ограничен в передвижении, не мог осуществлять трудовую деятельность, ухаживать за престарелым отцом-инвалидом.

Водитель автобуса органами полиции был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) в виде штрафа.

Поскольку виновник в момент дорожно-транспортного происшествия исполнял свои трудовые обязанности, прокурор Орджоникидзевского района г. Новокузнецка в защиту прав пострадавшего мужчины обратился в суд с требованием взыскать с ООО «ПИТЕРАВТО», являющегося перевозчиком и работодателем водителя, денежную компенсацию причиненного морального вреда.

Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены, в пользу гражданина взысканы 70 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.

                                           

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

kuzbassnews.ru
19/08/2025
