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Сотрудники Росгвардии помогли отцу разыскать пропавшего сына

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил молодого человека, которого около двух дней разыскивали родственники.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о возможном местонахождении пропавшего топкинца. Стражи правопорядка оперативно прибыли на улицу Деповская. На месте росгвардейцы обнаружили подходящего под описание 19-летнего молодого человека, который не знал, что его разыскивает отец.

По предварительной информации, горожанин отправился к своим знакомым. Спустя время топкинец перестал выходить на связь с родственником. Обеспокоенный отец обратился за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали найденного гражданина инициаторам розыска для восстановления связи с близкими.

Росгвардия постоянно улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный поиск пропавших граждан. Важным аспектом этой работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия проводит набор на службу, узнать о которой можно на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
25/10/2024
Происшествия
Топки

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