Специалисты Россельхознадзора предостерегли кузбасских пчеловодов за неучтенных в Хорриоте пчёл

С 13 по 17 октября 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено 11 предостережений жителям Кемеровской области -Кузбасса за отсутствие данных о пчелах в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Хорриот», предназначенном для ведения реестра сведений об идентификации и учёте каждого вида, подлежащего ветеринарного контролю.

Так, в ходе мероприятия без взаимодействия с владельцами пчел выявлено, что они как хозяйствующие субъекты имеют зарегистрированные в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Цербер» площадки под наименованием «пасека», однако обязательный учет пчел не произведен.

В свою очередь, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что до 1 сентября 2025 года все пчелы должны быть промаркированы и поставлены на учет в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Хорриот». Это касается как сельхозпредприятий и фермеров, так и личных подсобных хозяйств.

Учет пчел регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.23 № 550 «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных» и ветеринарными правилами маркирования и учета животных, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 03.11.2023 № 832.

При постановке на учет в государственную ветеринарную службу области юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель на каждую пчелосемью (групповой метод) получает уникальный номер средства маркировки из 11 знаков, который крепится на внешней стороне улья вместе с присвоенным QR-кодом. Важно, чтобы табло было хорошо читаемо с расстояния не менее 3 м.

При ввозе в Россию пчелы должны быть промаркированы в течение 14 дней со дня заселения или с момента ввоза в Россию.

За нарушение правил маркировки предусмотрена административная общественность по ст. 10.6 КоАП, в соответствии с которой нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц – от трех тысяч до пяти рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от трех до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Кроме того, в соответствии с законодательством на каждую пасеку необходимо оформлять ветеринарно-санитарный паспорт. Порядок оформления такого паспорта устанавливают власти субъекта Российсой Федерации. Государственные ветеринарные врачи субъекта ежегодно проводят исследование на наличие инфекционно-паразитарных болезней у насекомых на пасеках и вносят эту информацию в ветеринарно-санитарные паспорта. Исследования проводятся в соответствии с ежегодными планами противоэпизоотических мероприятий, утвержденными государственными службами субъектов России.