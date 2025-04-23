Специалисты Россельхознадзора советуют готовить клубни картофеля к посадке заблаговременно

Картофель в России часто называют втором хлебом, и его выращивание требует от огородника достаточно большого труда. Хотя многие уже научились получать со своих совсем небольших садовых участков довольно завидный урожай.

Все начинается с правильного выбора семенного картофеля и его грамотной подготовки к посадке. Выбирая посадочный материал, обращайте внимание не только на вкус, цвет, урожайность, но и на то, где сорта районированы, а также на сроки созревания: ранний, средний, или поздний.

Обязательно убедитесь, что данный сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В наших сибирских регионах подготовку клубней картофеля к посадке можно начинать в третьей декаде апреля.

Вот несколько советов специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по подготовке клубней к посадке.

1. Необходимо достать картофель из погреба, выбрать ровные, без видимых повреждений, вмятин и гнилей клубни среднего размера. Желательно, чтобы размер выбранных к посадке клубней был размером чуть больше куриного яйца. В таких клубнях оптимальный запас питательных веществ для развития растения, даже при неблагоприятных условиях. Если на картофелинах уже есть проросшие глазки, не отламывайте, это значительно снизит урожайность. Если же у вас клубни картофеля крупные, то их нужно предварительно разрезать на несколько частей таким образом, чтобы на каждой было по одному-два глазка (почки). Для профилактики бактериального инфицирования необходимо провести обработку путем опрыскивания слабым раствором перманганата калия (1 г на 10 л воды), с последующим просушиванием.

2. Далее посевной материал необходимо перенести в теплое, хорошо освещенное место. Благоприятной считается температура днем 14°С — 18°С, а ночью 6°С – 12°С. Затем нужно уложить клубни таким образом, чтобы верхушечные почки находились вверху. Чтобы прорастание почек было равномерным, время от времен клубни нужно переворачивать. При свете вырабатывается соланин — вещество, которое ядовито для человека, но защищает клубни от вредителей и грызунов. Ростки на свету появляются более сильными и крепкими, а урожайность повышается на 40%.

Если у вас мало места для раскладывания клубней, то можно применить способ проращивания в пакетах, засыпав подготовленный картофель в полупрозрачные пакеты и проделав маленькие отверстия для аэрации. Пакеты подвешиваются в теплом месте до момента посадки. Так же, не вынимая из пакета клубни, можно провести обработку перед посадкой, методом погружения в подготовленный инсектицид, через проделанные отверстия раствор запросто проникнет.

Можно прорастить клубни и в темноте, если нет возможности разложить картофель на свету. Главное, чтобы в месте проращивания была хорошая вентиляция. Ростки в темноте сформируются белого цвета, вытянутые и хрупкие. Во избежание их повреждений высаживать клубни нужно очень осторожно.

3. После 3-4 недель у пророщенных клубней формируются небольшие ростки длиной примерно 1,5 см и корневые бугорки, из которых в дальнейшем будет развиваться корневая система после посадки в грунт. Подготовленный картофель, чтобы его не повредили возвратные заморозки, лучше не торопиться сажать рано. В Западной Сибири оптимальные сроки посадки с 20 по 25 мая. При этом почва должна прогреться хотя бы до +70С — +90С, на глубине 30 – 35 см.

Если к этому моменту почва не прогрелась, чтобы ростки не переросли, посадочный материал можно перенести в более прохладное место, таким образом вы сможете замедлить процессы прорастания.

5. Важным этапов в подготовке к посадке клубней является обеззараживание против болезней и вредителей. Для этого за несколько дней до высадки рекомендуется обработать клубни инсектицидными и фунгицидными препаратами строго по инструкции, прилагаемой к препаратам. Также можно использовать для обработки стимуляторы роста. Некоторые дачники используют народные методы обеззараживая, например можно поместить картофель в раствор марганцовки или раствор борной кислоты, для опрыскивания можно использовать бордоскую жидкость, или же поместить клубни в горячую воду. Эти этапы важно сделать за несколько дней до посадки, чтобы клубни успели просохнуть.

Так, наиболее вредоносными считаются заболевание бурой бактериальной гнилью, а также заражение золотистой картофельной нематодой, обе эти напасти вызваны карантинными организмами.

Бактериальная бурая гниль подобна бомбе замедленного действия. Заболевание развивается очень медленно на протяжении нескольких лет, но при этом на пике своего развития способно значительно повредить урожай. Источником болезни является зараженный семенной картофель. При поражении вегетирующих растений картофеля растения внезапно увядают. Сосуды стеблей окрашиваются в бурый цвет. На клубнях больных растений можно наблюдать толстый разрастающийся слой гнили коричневого цвета под внешне здоровой кожицей. Он буквально опоясывает плод и делает его несъедобным. Такой урожай долго не хранится. Иногда гниль прорастает через поверхность клубня, о чем сигнализируют темные водянистые рыхлые пятна.

Для профилактики данного заболевания необходимо соблюдать правила севооборота и выращивать устойчивые к болезни сорта.

Золотистая картофельная нематода — опасный карантинный вредитель картофеля. Жизнедеятельность нематоды проходит внутри корневой системы растений, что приводит к нарушению поступления питательных веществ и воды, из-за чего клубни образуются мелкие, недоразвитые. Личинки и яйца нематоды зимуют внутри цисты в почве. Из-за большого их количества патогенность вредителя очень высокая.

Для профилактики распространения вредителя рекомендуется также соблюдать севооборот. При севообороте надо учитывать, что нематода поражает также томаты, баклажаны и другие растения из семейства пасленовых. Кроме того, нужно использовать нематодоустойчивые сорта картофеля.

6. После высадки картофеля в грунт, через несколько дней после протравливания, можно внести комплекс минеральных удобрений. Это послужит дополнительным источником питательных элементов, который благотворно скажется на активации роста корневой системы, улучшит всхожесть картофеля, а также повысит иммунитет.

Высаживать картофель нужно на хорошо освещенном месте, почва должна быть рыхлой, обогащенная питательными веществами с нейтральным уровней кислотности. Хорошими предшественниками для картофеля считаются капуста, огурцы, сидераты, свекла. Посадка производится в прогретую до 5 — 7°С почву. Картофель это пропашная культура, поэтому расстояние междурядий примерно должно быть 50-70 см. Глубина заделки около 10 см. При этом опытные дачники советуют при посадке картофеля в лунку вместе в клубнем добавить щепотку древесной золы, она является хорошим калийным удобрением, которое способствует росту корневой системы.