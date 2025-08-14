Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора рекомендуют приобретать мёд в специализированных торговых местах

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают, что приобретение сельскохозяйственной продукции на легальных рынках и в специально отведённых местах существенно снижает потребительские риски, связанные с качеством и безопасностью продуктов, особенно животного происхождения, а также способствует сохранению благоприятной эпизоотической обстановки на территории подведомственных регионов.

Своевременным и актуальным решением для удовлетворения покупательского спроса является проведение сезонных сельскохозяйственных и продуктовых ярмарок, на которых в широком ассортименте представлена продукция местных производителей. Для сибирских аграриев — это возможность существенно сократить путь до покупателей, а для потребителей ─ снизить риски по безопасности продуктов и приобрести товары по привлекательной цене.

В настоящее время в Сибири наступает время реализации таких сезонных позиций как мёд и пчелопродукция. Так, в день Медового спаса, ежегодно отмечаемого 14 августа, в Новосибирской и Томской областях, Кемеровской области — Кузбасса уже открылись торговые пространства для пчеловодов из разных российских регионов.

В этой связи специалисты Россельхознадзора информируют, что все продавцы мёда должны иметь ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и качество продукции. Также в ведомстве напоминают, что мёд, как любая продукция животного происхождения, сопровождается ветеринарными документами (ВСД), которые выдаются после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции аттестованной ветеринарной лабораторией.

К обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические, физико-химические показатели, а также содержащие остатки лекарственных препаратов, которые применялись для лечения и обработки пчел. Ветеринарный сертификат на такую продукцию не выдается.

Чтобы убедиться, что мёд качественный и безопасный, покупатель вправе попросить у продавца ветеринарный сопроводительный документ. Так называемый ВСД оформляется в электронном виде в системе «Меркурий», продавец может его предъявить как распечатанным на бумаге, так и на экране смартфона, пройдя через QR-код по ссылке.

При этом специалисты советуют обратить внимание на дату выдачи документа, на ареал добычи мёда, а также на диастазное число, показывающее натуральность и степень зрелости «янтарного» лакомства.

В случае, если продавец не предоставил ветеринарные сопроводительные документы на продукцию пчеловодства, от такой покупки лучше отказаться. При приобретении некачественного меда покупатель может обратиться в территориальное управление Россельхознадзора.