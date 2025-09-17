Спецназ «Кузбасс» вошёл в тройку сильнейших на чемпионате Сибири по офицерскому троеборью

В Томской области завершился чемпионат Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по летнему военно-спортивному троеборью. Бронзу масштабных спортивных состязаний завоевал спецназ из Кузбасса.

В течение трёх дней 17 команд офицеров из соединений, воинских частей и территориальных управлений округа демонстрировали выносливость, силу и профессиональное мастерство. Программа соревнований включала тактическую стрельбу из пистолета Макарова, плавание на дистанциях 100, 200 и 300 метров, а также бег на 1 000, 2 000 и 3 000 метров.

По итогам состязаний спортсмены отряда специального назначения «Кузбасс» показали высокий результат и заняли третье место в командном зачёте среди соединений и воинских частей Сибирского округа Росгвардии. Первое место заняли военнослужащие Северского соединения, а серебро завоевали спортсмены из Красноярска.

Завершившийся чемпионат стал важным этапом подготовки к предстоящим всероссийским стартам: по его результатам будет сформирована сборная округа для участия в чемпионате войск национальной гвардии по военно-спортивному многоборью.

Фото: Росгвардия