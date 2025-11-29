Сразу четыре медицинских пункта открылись в Кузбассе по нацпроекту

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, четыре медицинских пункта открылись в сельских территориях Кузбасса. В них смогут получать медпомощь более 6,5 тысяч жителей десяти сельских территорий. На строительство модульных зданий из федерального бюджета направлено 63,1 млн рублей.

«В селе Беково Беловского округа появился новый фельдшерский здравпункт, в поселке Новостройка Кемеровского округа — врачебная амбулатория, а в селах Усть-Сосново и Глубокое Топкинского округа — два фельдшерско-акушерских пункта. Всего в этом году мы построили 36 ФАПов и амбулаторий, еще 12 сдадим до конца года», — отметил Илья Середюк.

В амбулатории поселка Новостройка медицинскую помощь будут получать 3,5 тысячи человек. К ФАПу села Глубокое прикреплено более 700 жителей. ФАП в Усть-Сосново и близлежащих деревнях Бархатово и Кокуй, а также поселках Романовский и Левососновский обслуживает свыше 1,1 тысячи человек. Здравпункт села Беково также оказывает помощь жителям села Челухоево, деревни Верховская и поселка Октябрьский — всего около 1,3 тысячи человек.

Во всех медпунктах есть кабинеты приема пациентов, процедурные и прививочные, помещения для хранения лекарственных препаратов и хозяйственного инвентаря. Во врачебной амбулатории поселка Новостройка есть кабинеты акушера-гинеколога, стоматолога, физиокабинет, дневной стационар.

Для удобства маломобильных пациентов входные группы медпунктов оборудованы пандусами с двусторонними поручнями, кнопками вызова персонала, информационными табличками с использованием шрифта Брайля.

В распоряжении медиков есть современное оборудование: цифровые аппараты ЭКГ, портативные аппараты для определения уровня глюкозы, холестерина и гемоглобина в крови, пульсоксиметры, тонометры для измерения артериального и внутриглазного давления, кислородные концентраторы и другая аппаратура. Все рабочие места оснащены компьютерами, что позволяет вести электронные медицинские карты, оформлять результаты исследований, выписывать больничные и проводить телемедицинские консультации со специалистами районных больниц и областных клиник.

