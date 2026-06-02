Транспортные полицейские рассказали учащимся Кузбасса о правилах безопасного поведения и угрозах в сети Интернет

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России в рамках акции «Безопасный транспорт» провели профилактические мероприятия в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства и в Губернаторской женской гимназии‑интернате.

Транспортные полицейские рассказали учащимся о правилах безопасности при пользовании всеми видами транспорта и о действиях в экстренных ситуациях. Особое внимание уделили опасному занятию «зацепинг», дали рекомендации по защите от онлайн‑мошенников и напомнили об ответственности за нарушение порядка на объектах транспортной инфраструктуры.

Также сотрудники полиции разъяснили требования законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности. Школьникам и студентам рассказали, какая ответственность предусмотрена за пропаганду атрибутики и символики экстремистских организаций, за возбуждение ненависти и вражды, за унижение человеческого достоинства, а также за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Обсудили последствия вступления в экстремистские группировки через социальные сети и меры личной цифровой безопасности.

В завершение встречи участникам продемонстрировали профилактические видеоролики с реальными примерами экстремистской деятельности и её последствий. Каждому учащемуся вручили памятки с рекомендациями по безопасному поведению в сети Интернет.

фото: Кузбасского ЛУ МВД России