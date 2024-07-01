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Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге в Белове

Накануне вечером в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на перегоне Черкасов Камень-Красный Камень пассажирским поездом травмирован мужчина. От полученных травм он скончался на месте.  По факту травмирования сотрудники транспортной полиции проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.  Фото: ЛО МВД на транспорте

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
01/07/2024
Происшествия
Белово
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