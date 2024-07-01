Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге в Белове

Накануне вечером в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на перегоне Черкасов Камень-Красный Камень пассажирским поездом травмирован мужчина. От полученных травм он скончался на месте. По факту травмирования сотрудники транспортной полиции проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: ЛО МВД на транспорте