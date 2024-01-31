Управлением Россельхознадзора проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за IV квартала 2023 года в режиме видео — конференц – связи

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу 30 января 2024 года проведено публичное обсуждение результатов контрольно -надзорной деятельности и соблюдение обязательных требований по итогам 2023 года. В видеоконференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, а также среднего и малого бизнеса Республики Хакасия и Тыва и Кузбасса. Всего в публичных обсуждениях приняли участие 92 участника.

С приветственным словом к участникам обсуждений обратилась, Заместитель Руководителя Управления Светлана Артемова с пожеланием плодотворной работы и укрепления взаимопонимания. В докладе она отметила, что по результатам 4 кварталов 2023 года Управлением проведено 14242 контрольно надзорных мероприятий, в том числе 49 плановых и 46 внеплановых проверок, 982 иных КНМ и 13165 КНМ без взаимодействия. В сравнении с 2022 годом число плановых и внеплановых проверок сократилось. За 12 месяцев 2023 года должностными лицами Управления было выявлено на 12067 нарушений меньше чем в 2022 году. Также количество составленных административных протоколов, вынесенных постановлений и выданных предписаний значительно сократилось, в частности, возросло на 48 число представлений. за истекший период.

По результатам контрольно — надзорных мероприятий выявлено 21975 нарушений требований законодательства Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности. Общая сумма наложенных штрафов составила 1793,0 тыс. руб., взыскано 1176,3 тыс. руб.

С докладами по правоприменительной практике по отдельным направлениям деятельности выступили начальники надзорных отделов. Во всех выступлениях было отмечено существенное превышение по итогам года числа проводимых профилактических мероприятий.

В ходе мероприятия были обсуждены проблемные вопросы, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в ходе осуществления своей деятельности. Выступающие обратили внимание на требования при перемещении подконтрольной продукции, о контроле качества подконтрольной ветеринарному надзору продукции, о наиболее часто встречающихся нарушениях земельного законодательства, работа в сервисе «Мой Экспорт», «Аргус Фито».

В завершении Светлана Артёмова подвела итоги и поблагодарила присутствующих за интерес, проявленный к публичным обсуждениям, подчеркнув, что с презентациями к докладам выступавших и другими материалами видеоконференции, а также с актуальными изменениями федерального законодательства, касающимися полномочий Россельхознадзора, все желающие могут ознакомиться на сайте Управления http://www.rsn-hak.ru в соответствующих рубриках. Более того, по всем возникающим вопросам можно обращаться непосредственно в Управление.