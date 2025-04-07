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В 1 квартале 2025 года под контролем Россельхознадзора продолжены поставки в Монголию кузбасского мороженого

С января по март 2025 года в Кузбассе специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты формы 5d на 4 экспортные партии мороженого в Монголию.

Каждая партия холодного лакомства успешно прошла необходимые исследования на качество и безопасность в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ» и подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями Монголии.

Продукция общим объемом 44,4 т отгружена с аттестованных предприятий, прошедших необходимое ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера.

Специалисты ведомства отмечают, что в 1 квартале 2025 года объем экспорта кузбасского мороженого сохранен в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, когда было отправлено 6 партий объемом 45,3 т.

Общество
kuzbassnews.ru
07/04/2025
Общество

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