В 2025 году продолжается поэтапное введение обязательной регистрации сельхозживотных в системе Россельхознадзора «Хорриот»

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают, что на территории всех российских регионов продолжается процесс учета и маркирования сельхозживотных, стартовавший 1 марта 2024 года, когда вступили в силу Ветеринарные правила маркирования и учета животных, утвержденные приказом Минсельхоза России от 3 ноября 2023 года № 832.

В 2025 году предстоит второй этап регистрации поголовья:

— до 1 марта — всех лошадей, ослов и мулов, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах;

— до 1 сентября — верблюдов на предприятиях (индивидуальное маркирование), пчел (групповое) и пушных зверей, а также оленей и кроликов промышленного содержания.

Все сроки и правила подробно прописаны в постановлении Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550. Так, до 1 сентября 2024 года обязательному учёту подлежали весь крупный рогатый скот и свиньи, а также сельскохозяйственная птица и лошади в промышленном секторе.

Компонент «Хорриот» является одним из сервисов федеральной государственной информационной системы «ВетИС», разработанный Россельхознадзором и обеспечивающий цифровизацию данных процессов в части внесения следующих данных:

1. Данные о животном — к какому биологическому виду и породе оно относится, где и когда родилось, кто был его родителями, как и когда ввезено на территорию России.

2. Данные о содержании животного — с какой целью его завели, где и как оно содержится.

3. Данные о ветеринарных мероприятиях — когда и какими препаратами вакцинировалось животное, какое лечение, в какой дозировке и от каких болезней оно получало.

4. Данные о владельце животного.

5. Данные о маркировании животного.

Новые владельцы животных регистрируются на портале Россельхознадзора с помощью учетной записи на Госуслугах. Новые пользователи подтверждаются сотрудниками Россельхознадзора, ветеринарных управлений или станций по борьбе с болезнями животных. После подтверждения записи в систему можно вносить имеющихся домашних сельскохозяйственных животных. В систему должно быть внесено всё поголовье, подлежащее учёту, внее зависимости от их количества — даже если содержатся единственная коза или пяток кур. При этом средства маркирования владелец выбирает самостоятельно, в зависимости от вида животного.