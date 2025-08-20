Прокуратурой города Анжеро-Судженска проведена проверка по обращениям родителей троих несовершеннолетних, которым в результате нападения бесхозяйных собак причинен вред здоровью.

Установлено, что в декабре 2024 года на территории Анжеро-Судженского городского округа нападению бездомных собак подверглись трое детей. У них диагностированы различные телесные повреждения. Кроме того, несовершеннолетние испытали страх, переживания и иные нравственные страдания.

Прокурор города Анжеро-Судженска в интересах детей обратился в суд с исками о взыскании с администрации городского округа, как с органа, уполномоченного осуществлять контроль за деятельностью по обращению с животными без владельцев, компенсации причиненного морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора, в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация на общую сумму 110 тыс. рублей. Законность выводов суда первой инстанции подтвердил Кемеровский областной суд.

В настоящее время решения суда исполнены.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области