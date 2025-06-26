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В Беловском районе прошла акция «Каникулы с Общественным советом» в детском лагере «Магистраль»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Белово Ксения Мочалова, член Общественного совета при линейном отделе Инна Зорина, представители филиала  «РЖД» и Беловской городской библиотеки посетили детский оздоровительный лагерь «Магистраль», где отдыхают около двухсот детей в возрасте от шести до пятнадцати лет.

Представитель Беловской городской библиотеки Наталья Габова предложила отдыхающим веселую разминку, после чего дети в игровой форме проверили и закрепили знания  правил безопасности на железной дороге. Ребята с удовольствием отгадывали тематические загадки. Финалом встречи стала игра «Угадай железнодорожный знак».

«Уже несколько лет совместно с транспортными полицейскими мы проводим различные тематические мероприятия для детей и подростков. Я считаю, что данная работа необходима детям и в дни летних каникул. Сейчас у них больше свободного времени, нерастраченной энергии, и наша задача направить ее в нужное русло, предостерегая от опасностей современного мира», - подчеркнула представитель Общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Инна Зорина.

Пресс-секреталь ЛО МВД России на ст.Белово 

Виктория Сидорова

Фото: пресс-центр ЛО МВД России на ст.Белово

 

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26/06/2025
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